حمدي فتحي: فايلر بعد كورونا كان يسعي للرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونجم فريق الوكرة القطري ومنتخب مصر الحالي، أن المدرب السويسرى رينيه فايلر من أفضل المدربين الذي تولوا تدريب الشياطين الحمر.



وقال حمدي فتحي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:

فايلر من المدربين المميزين الذي قام بتدريبنا، ولكن ذلك قبل جائحة كورونا لأن فايلر بعد كورونا تغير كثيرًا، وكان تركيزه فقط الرحيل عن الفريق.



وأضاف:" من أفضل القرارات التي كانت صحيحة كان قرار محمود الخطيب رئيس النادي بإراحة اللاعبين عدد من المباريات بنهاية الموسم، كان افضل القرارات لأنه جعلنا نعود أقوي لتحقيق كل البطولات وهو ما حدث.



وتابع:" قرار إراحة الخطيب لنا كلاعبين جعلنا نحقق كل البطولات.

وأتم:" كولر من المدربين المميزين وتعامله رائع معنا جميعا، ووقت وجودي فى الأهلي جلس معي لمدة ساعة من أجل إقناعي بالبقاء.