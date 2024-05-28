نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يتحدث عن أصعب لحظات والأجمل بالنسبة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن أصعب اللحظات التي تعرض لها والأجمل في وجهه نظره منذ عودته لحراسة مرمى الفريق بعد إصابة محمد الشناوي.

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "المباراة التي كنت أشعر قبلها بضغط شديد كانت أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، ثم مباراة الترجي الأخيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "مباراة البنك الأهلي كانت الأصعب وأتت بعد مباراة الزمالك وفوجئنا بخسارتنا بأربعة أهداف لم نكن في حالتنا ولا تركيزنا ولا يوجد توفيق ربما لم نستعد لهذه المباراة جيدا ولكنها علمتنا الكثير".

واختتم حديثه: "أجمل لحظة في حياتي هي الإحماء قبل مباراة الوداد في الموسم الماضي حين هتفت الجماهير باسمي شعور لا يوصف".