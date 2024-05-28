نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروكسي يكشف تفاصيل احتجاجه على تأجيل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمد حامد، المدير الفني لفريق بروكسي تفاصيل احتجاج ناديه على تأجيل مواجهة الزمالك، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



وقال محمد حامد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة أخطرنا بلائحة بطولة كأس مصر، وتنص على إقامة مباريات دور الـ 32 دون اللاعبين الدوليين".



وأضاف: "نكن الاحترام لنادي الزمالك، ولكن ليس من المعقول أن يتم تأجيل المباراة أمامنا لوجود 4 لاعبين من الأبيض في منتخب مصر".



وتابع: "نمنح اللاعبين فترة راحة قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد، الذي سنبدأه يوم 1 يوليو القادم، وكنا سعداء بوجود فترة راحة لشهر قبل الموسم القادم".



وأكمل: "اليوم اتحاد الكرة فاجئنا بتأجيل مواجهة الزمالك، ماذا نفعل الآن؟ لدينا لاعبين انتهت عقودهم، وكيف سنتدرب في الفترة القادمة؟ ونحن لا نعرف موعد المباراة".



وأتم محمد حامد تصريحاته قائلًا: "أرسلنا خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم نعلن فيه احتجاجنا على تأجيل المباراة، وبعد رد اتحاد الكرة علينا، سنحدد قرارنا".