نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. مصطفى شوبير يكشف حديثه مع كولر عن ضم محمد أبو جبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن حديث السويسري مارسيل كولر مدربه معه قبل بطولة إفريقيا وإصابة محمد الشناوي وإمكانية جلب حارس جديد وبالتحديد محمد أبو جبل لاعب البنك الأهلي

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "كنا فى معسكر الإمارات ورأينا اللقطة بتاعة إصابة محمد الشناوى ولم نكن نعلم مدى الإصابة، وبعدين عرفنا الموضوع كبير وسيحتاج لعملية وغياب لفترة كبيرة، وكنت جاهزا للمشاركة رغم الضغوط".

وتابع: "كولر قام بالتحدث معي وقال أنا عاوز أجيب حارس مرمى يكون معاك فى بطولة إفريقيا؛ لأنها ستستمر وقت طويل وأنت رقم واحد، واللى هييجى هيقعد وهيكون احتياطي وأنت اللى هتلعب طول ما أنت جاهز".

وأضاف: "هدفى كان المشاركة أساسى مع الأهلى والانضمام لمنتخب مصر، فأيا كان اللى الأهلى هيشتريه، لم أشغل بإلى باسم الحارس الذى سيتعاقد الأهلى معه سواء أبو جبل أو بسام وغيرهم".

واختتم حديثه: "كل الفضل يرجع لوالدى ووالدتى وتربيتى وكلامى الكويس ناتج عنهما، واسم شوبير كبير فهتاخد الكلام الحلو طول ما أنت كويس".