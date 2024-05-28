شوبير: هتافات الجمهور لي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أسعد لحظات حياتى

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، أن مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر كانت أصعب من مباراة الترجى فى دروى أبطال إفريقيا، وأبدى سعادته بهتافات الجمهور له فى نهائى إفريقيا موضحا إنه ا من أسعد لحظات حياتى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحصول على الأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وصرح مصطفى شوبير خلال تصريحاته عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الاعلامي سيف زاهر، قائلا: "مباريات الزمالك واللعب أمامه حاجة كبيرة جدا وأنك تكسب هذا النادى الكبير وتأخذ منه بطولة حاجة كبيرة جدا، وكانت مباراة كأس مصر امامهم أصعب من مواجهة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى رغم قيمة بطولة إفريقيا".



وأكمل: "مباريات الأهلى والزمالك بتكون ليها قيمة كبيرة والجمهور بأكمله منتظرني بعد إصابة محمد الشناوى".

واختتم شوبير حديثه قائلا: "هتاف جمهور النادى الأهلى لى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا كان أسعد لحظات حياتى، وأثناء تسليمى ميدالية المركز الأول فى نهائى إفريقيا الموسم الماضى عندما قام محمد الشناوى بإهدائى الميدالية، كانت من افضل لحظاتي".