نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم نظلم أي لاعب.. أول تعليق من إبراهيم حسن عن الانتقادات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على الانتقادات الواسعة التي نالت من الحهاز الفني للفراعنة، بعد إعلان قائمة المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

- إبراهيم حسن يعلق على الانتقادات الأخيرة

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" بالطبع أتمنى مساندة الجماهير لنفرح الشعب بأكمله بتأهل منتخب مصر بعد فوز الأهلي والزمالك".

وتابع:" الجميع يعمل لمصلحة المنتخب الوطني، ومن يعرفنا يعلم جيدا أننا مخلصين في عملنا".

وواصل:" الخطوة الأولى هي الوصول لكأس العالم ومن بعدها يتم المراقبة جيدا للعديد من المواهب، يجب أن يعلم اللاعبين أن الجميع تحت المجهر وفي أي وقت سيتم ضمك وضم مواهب عديدة".

وأشار:" يجب أن لا تغضب من عدم مشاركتك كل فرد له رؤية والجميع يضع ثقته بنا، ولا نحب الظلم ولن نظلم أي لاعب، وهدفنا الكبير هو كأس العالم".

وأختتم:" هذه الخطوة ستكون منافسة قوية وتظهر مواهب مختفية".