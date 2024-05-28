نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي فتحي: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي رغم تمسك كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، أنه صاحب قرار الرحيل عن النادي الأهلي بعد إنتهاء الموسم القادم وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمدي فتحي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" أنا من طلبت الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وجئت بعرض الوكرة القطري وكان عرض جيد للنادي الأهلي واستطعت إقناع النادي.

واضاف:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمسك باستمراري ولكن أنا طلبت الرحيل.

وتابع:" حققت الحمدلله نجاح كبير مع الأهلي والموسم الماضي استطعت تحقيق نجاح كبير بعد دوري أبطال إفريقيا، وأنا أحب المران بشكل قوي، وأشعر دائما بالتوتر قبل المباريات.

وأتم:" لا أفضل مركز معين فى الملعب والعب فى أى مكان يطلبه المدرب.