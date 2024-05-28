نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: نحاول حل أزمة القيد بالتفاوض مع بوطيب وحصلنا علي جزء من مكافأة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس الإدارة جاء فى وقت استثنائي، ويبحث خلال الوقت الحالي بعد تحقيق لقب كأس الكونفدرالية، أن يحل جميع أزمات الفريق.

وقال حسام المندوه فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:"

نحاول حل أزمة القيد بالتفاوض مع بوطيب

، المحامي يتفاوض معه من أجل ذلك وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة مكلف بذلك، ونحاول حل جميع أزمات النادي منها فك القيد.

وأضاف:" حصلنا على جزء من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية والتي تبلغ 2 مليون دولار، وخاطبنا الاتحاد الأفريقي بضرورة سرعة الحصول على باقي المبلغ".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع تحقيق لقب بطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز علي نهضة بركان المغربي.