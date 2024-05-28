نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكام مباريات دور 32 من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي الكرة المصرية بداية دور 32 من بطولة كأس مصر والتي تشهد 3 مواجهات وهم زد أمام الداخلية، سموحة أمام لافيينا، سيراميكا كليوبترا أمام مكادي.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام المباريات والتي تشهد ظهور بعض من حكام دوري المحترفين، وغياب تقنية الفيديو في هذا الدور.

سيراميكا كليوبترا- مكادي

تنطلق هذه المواجهة في تمام الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب بقيادة مصطفى مدحت حكما للساحة ويعاونه محمد عزازي مساعد أول، أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان ويتواجد مبروك نبيل حكما رابعا.

سموحة- لافيينا

تنطلق صافرة المواجهة في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية بقيادة أسامة إسماعيل حكما للساحة ويعاونه مصطفى عطية مساعد أول، عدي عيد مساعد ثان، ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

زد اف سي- الداخلية

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الثامنة مساء على استاد السلام بقيادة محمد عبد العليم حكما للساحة ويعاونه ماجد المليجي مساعد أول، وحاتم علام مساعد ثان، واحمد جمال شاهين حكما رابعا.