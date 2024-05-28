نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الخطيب أسطورة إدارية.. تعرض لانتقادات قاسية ورفض الرد على أي تجاوزات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي يعتبر واحدًا من الأساطير، وكان موهبة فذة ولا يقل مهارة عن نجوم العالم مثل بيليه ومارادونا، عندما كان لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه تعرض لأزمات كثيرة، لكنه تحلى بالاخلاق والصبر والثبات الانفعالي ما يُحسد عليه.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الخطيب تعرض لانتقادات عنيفة، ورفض الرد على أي تجاوزات مطلقًا، وكان يرد دائمًا بالانجازات والعمل فقط، أي مؤسسة تريد النجاح يكون بالعمل فقط، والنادي الأهلي تحققت نجاحاته بفضل العمل والاخلاص، وتحليه بالثبات والصبر ولم يهتز في الأزمات".

وأضاف: "الأهلي في نسخة 2019 خسر بخماسية، وقمت بانتقاد الخطيب بقسوة، لكنه شخصية قوية، ونجح في صناعة الانجاز بعد الكبوة، ونهض بالفريق بعد السقوط، والخطيب هو أسطورة إدارية داخل النادي".

وواصل: "الخطيب تحققت علي يديه كل البطولات القارية في دوري أبطال إفريقيا، والتاريخ ينحاز له في النادي، وكان شريكًا كلاعب أو كإداري أو عضو أو أمين صندوق ونائب رئيس ثم رئيس للنادي في تحقيق البطولات".

وأتم: "الخطيب رجل الانجازات في النادي الأهلي، وهو أسطورة بالفعل إدارية داخل القلعة الحمراء".