رمضان السيد: كولر مدرب على مستوى عالٍ.. والأهلي استحق التتويج بجدارة

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يضم عناصر مميزة للغاية ومن أفضل اللاعبين على مستوى القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي يستحق بكل تأكيد التتويج بدوري أبطال إفريقيا الذي جاء عن جدارة واستحقاق.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر أثبت أنه مدير فني على مستوى عالٍ، ويقوم باحتواء 30 نجم من الأهلي، حتى لو حدث تذمر من بعض اللاعبين في بعض الفترات، لكنه قادر على التعامل معهم والاستفادة منهم، والدفع بهم في المباريات في الوقت المناسب، وقرب كثيرًا من مانويل جوزيه في أقل من عامين".

وأضاف: "مواجهة الأهلي والترجي في الشوط الثاني كانت تكتيكية، وكنت أتمنى أن يكمل الأهلي الضغط من بعد الهدف الأول وتسجيل هدف ثانٍ، لان النتيجة كانت خطيرة ومقلقة جدًا، وكنت أخشى من الهجمات القليلة للفريق التونسي، وكنت أتمنى أن يؤمن كولر النتيجة ويطالب لاعبيه بتسجيل الهدف الثاني".

وتابع: "كل اللاعبين قدموا مستوى جيد، وإمام عاشور قدم مستوى جيد، بينما بيرسي تاو كان بعيدًا عن مستواه.. وشاهدنا جميعًا حالة القلق لدى محمود الخطيب في الدقائق الأخيرة، خصوصًا أن البطولة الإفريقية هي الإنجاز الأكبر لمجلس الإدارة".

وزاد: "الموسم الماضي كان هناك أوراق هجومية أفضل في الاهلي، ومستوى تاو والشحات كان أفضل بكثير، وكان القلق كبير في الشوط الثاني خوفا من استقبال أي هدف، لذلك ألوم كولر فقط في عدم زيادة الضغط بعد التقدم المبكر من أجل تأمين الانتصار، وهو ما جعل هناك حالة قلق طوال اللقاء وحتى الدقيقة الأخيرة".

وأتم: "الأهلي كان يلعب بشكل خطير أمام الترجي وهي التراجع لوسط ملعبه، وعدم فرض رقابة لصيقة على لاعبي الترجي، والتراجع كان غير مبرر، لكن في النهاية مارسيل كولر نجح في الخروج بنتيجة إيجابية، والجيل الحالي حقق انجازات كبيرة بكل تأكيد، وفرح جماهيره وكل المصريين".