نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم حسن: أنا وحسام عمرنا ما " هنظلم " أى لاعب فى منتخب مصر.. وأتمنى ثقة الجماهير لأننا نعمل بضمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول أن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة يعمل من أجل هدف واحد وهو التأهل لكأس العالم 2026، ثم بعد ذلك البحث عن العديد من الأهداف لتحقيقها خلال السنوات القادمة، لعودة المنتخب الوطني لصدارة المنتخبات الإفريقية.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" عمرنا ما هنظلم أى لاعب فى منتخب مصر، والجميع الباب مفتوح لتواجده مع المنتخب الوطني، واللاعب الكويس سيكون له دور مع المنتخب ولا بد أن يعلم الجميع أن أنا وحسام نكره الظلم، لذلك عمرنا ما هنكون مع أى لاعب ظالمين.

واضاف:" كل ما أطلبه أن الجماهير تثق فينا كما هو معتاد من زمان لأن الجميع يعلم أننا لدينا ضمير، وأننا بنحب مصر وبنحب ننجح جدا جدا.

وأتم:" لذلك نسعي لتحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو من أجل تحقيق الهدف الأول، وننتظر مساندة الجماهير.