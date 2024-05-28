نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم حسن: نتأهل لكأس العالم ثم نقوم بصناعة جيل جديد للكرة المصرية والشعب المصري يثق بنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول أنه يثق فى إمكانيات اللاعبين قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 من أجل تحقيق الهدف الأول للجهاز الفني.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" نسعي فى البداية لتحقيق الهدف الأول وهو تحقيق التأهل كأس العالم 2026 ثم نبدأ صناعة جيل جديد للكرة المصرية.

وأضاف:" لدينا لاعبين متميزين فى الكرة المصرية ونهدف خلال الوقت الحالي لتخطي المرحلة وهي الوصول لكأس العالم ثم بعد ذلك سيكون هناك لاعبين صغار وجيل جديد للكرة المصرية.

واختتم:" مصر ولادة وسنري لاعبين جيدين فى الفترة المقبلة، ولا بد أن نتخطي فقط مرحلة مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.