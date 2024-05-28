نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يفاوض محمد الشناوي وموقف الأهلي من رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترصد إدارة نادي الزمالك، صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد التحرك مؤخرا لجس نبض قائد النادي الأهلي لضمه في الموسم القادم.

- حقيقة مفاوضات الزمالك والشناوي

وأكد أحمد درويش الناقد الرياضي عبر شاشة ام بي سي مصر مع مدحت شلبي:" كان يوجد اتفاق بين الأهلي والشناوي على تجديد عقده، بعد تجديد عقد حسبن الشحات ليصبح الأعلى راتبا في الفريق".

وتابع:" بعد التعاقد مع إمام عاشور، أصبح هو الأعلى أجرا داخل الأهلي، ولم يتم ترضية الشناوي كقائد للفريق".

وأشار:" عقد الشناوي ينتهي الموسم القادم".

وأوضح:" الزمالك بدء جس نبض الشناوي عن طريق وسطاء ولكن رغبة الشناوي البقاء داخل الأهلي ولكن شرط المشاركة أساسيا، والإدارة لن تمانع في رحيله إلى الدوري السعودي حال وصول عرض قوي

وأختتم:" الشناوي على طاولة الزمالك بسبب قصر قامة حارسي مرمى الفريق".