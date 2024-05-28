نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدام بين حسين لبيب وأحمد سليمان وتهديد جديد برحيل شيكابالا عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يناقش مسؤولي نادي إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مصير محمود عبد الرازق، شيكابالا قائد الفارس الأبيض من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي هذا الموسم.

- موقف الزمالك وشيكابالا

وأكد أحمد درويش الناقد الرياضي عبر شاشة ام بي سي مصر مع مدحت شلبي:" لولا وجود ممدوح عباس داخل جدران نادي الزمالك، ما كان شيكابالا قد استمر داخل الفريق حتى الآن".

وتابع:" بعض أعضاء مجلس الإدارة لا تريد استمرار شيكابالا".

ورد سمير كمونة عن موقف شيكابالا قائلا:" يوجد عضو بارز داخل القلعة البيضاء لا يرد بقاء اللاعب، وجوميز أول الذين يرغبون في عدم التجديد له".

وأكمل أحمد درويش:" ممدوح عباس أبلغ إدارة الزمالك بتحمله قيمة تجديد عقد شيكابالا".

وأختتم:" كان يوجد بعض الغضب والعتاب بين حسين لبيب وأحمد سليمان، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين عقب التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية في وجود سليمان، المشرف العام على الكرة الذي تم سهوه من شكر لبيب لجميع أفراد المنظومة رغم كل المجهود الذي يقوم به، ليغضب سليمان ويفشل لبيب في ترضيته".