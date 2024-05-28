نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الرسمي السابق للنصر السعودي يكشف مفاجأة عن التعاقد مع زيزو ومرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى العديد من نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة، العديد من عروض الانتقال إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بغد تألقهم يشكل ملفت في أنديتهم.

- الصرامي يكشف حقيقة التعاقد مع نجوم منتخب مصر

وأكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لفريق النصر السعودي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي:" تغريدة صلاح عقب المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، تؤكد أنه مستمر في المشروع الجديد لليفربول".

وتابع:" يوجد العديد من اللاعبين المصريين المميزين مثل عمر مرموش ومحمد النني، ويوجد بعض اللاعبين داخل مصر يستحقون التواجد داخل روشن وأبرزهم أحمد سيد زيزو".

وأختتم:" حسين لبيب سيغضب حين نتفاوض مع زيزو لأنه هو المشروع الرئيسي للمدير الفني جوزيه جوميز".