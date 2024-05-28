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أحمد جودة - القاهرة - تمكن السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى أهلي جدة، من تقاسم جائزة القفاز الذهبي لدوري روشن السعودي للمحترفين مع نظيره المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في ختام الموسم أمس الاثنين.

ميندي يتقاسم جائزة القفاز الذهبي في دوري روشن مع بونو

وحافظ كل من ميندي وبونو على نظافة شباكهما في 15 مباراة، حيث شارك ميندي في 33 مباراة بينما لعب بونو 31 مباراة. واهتزت شباك ميندي 33 مرة، في حين تلقى بونو 20 هدفًا فقط.

رغم الأداء المميز لبونو طوال معظم فترات الموسم، والذي كان يؤهله للانفراد بجائزة القفاز الذهبي التي تُمنح للحارس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه، إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر خمس مباريات، حيث استقبل هدفًا واحدًا على الأقل في كل مباراة، بالرغم من تحقيق الهلال أربعة انتصارات وتعادل واحد.

وكانت آخر هذه المباريات ضد الوحدة مساء اليوم الاثنين، حيث تلقى هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز الهلال 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري.

في المقابل، نجح ميندي في الخروج بشباك نظيفة في المباراة الختامية ضد الفيحاء اليوم، مما ساعد الأهلي على الفوز بنتيجة 1-0، كما تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة الجولة قبل الأخيرة ضد الرائد التي انتهت بالتعادل السلبي.

وفيما يلي قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم في الدوري: