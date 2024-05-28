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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال يتمسك بفكرة العودة إلى صفوف برشلونة في المستقبل.

مفاجأة مدوية.. ميسي يفكر في العودة لبرشلونة

وكان ميسي قد غادر برشلونة في أغسطس 2021 بعد عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي.

انتقل ميسي بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، حيث قضى موسمين مع الفريق الفرنسي قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

تناولت صحيفة "سبورت" تحليل تصرفات ميسي، مشيرة إلى ما قام به بعد فوز فريق برشلونة للسيدات ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليون. فور انتهاء المباراة، سارع ميسي إلى حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة نادي برشلونة.

أوضحت الصحيفة أن ميسي يتابع عن كثب الأحداث الحالية في برشلونة، النادي الذي ارتبط به كلاعب لمدة عشرين عامًا، ويكن له مودة كبيرة. وأشارت إلى أن ميسي حاول الحفاظ على مستوى أقل من الاهتمام تجاه برشلونة أثناء تواجده في باريس سان جيرمان، نظرًا لأن الأخير كان منافسًا مباشرًا للنادي الكتالوني.

أما الآن، وهو يلعب مع إنتر ميامي الذي لا ينافس برشلونة بشكل مباشر، يشعر ميسي بمزيد من الحرية للتعبير عن فرحته بانتصارات النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة أن ميسي يشعر بارتباط عميق ببرشلونة ويحتفظ بفكرة العودة إليه في المستقبل. ورغم أن توقيت هذه العودة غير محدد، فمن المحتمل أن يحدث ذلك بعد عدة سنوات، وربما على المستوى الإداري، حيث قد تكون الأوضاع في برشلونة مختلفة عن السيناريو الحالي.