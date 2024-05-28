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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: كونتي يطلب لوكاكو في نابولي وماركا تسلط الضوء على تصريحات فالفيردي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 27-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- بدأت حقبة اوكتري والهدف المحافظة على اللقب
- سينر ياريس هي حبه
- هدية فونسيكا هي زيرزكي
- ثورة في نابولي
- كونتي هنا ويطالب بلوكاكو
كورييري ديلو سبورت
- اتفاق نابولي وكونتي انجز لمدة ٣ سنوات
- الهدف هو نيل السكوديتو وتحصين كفارا
- سباليتي يتحدث عن الخماسي الذهبي
- روسي " روما ثقوا بي "
- موتا واليوفي عقد لمدة ٣ سنوات
- انزاغي يحلم بدوري الابطال
- فيورنتينا بأقصى قوته
ماركا
- فالفيردي " النهائي هو مباراة الحلم "
- دي لافوينتي يسمي لاعبي الماتادور لليورو
- خروج نادال من رولان غاروس
- خروج مشرف للبطل
آس
- الوداع الاخير
- نادال يغادر رولان غاروس بخسارته امام زفيريف
- ناتشو،فيرمين وايوزي و٢٦ لاعب آخر في تشكيلة الماتادور لليورو
- كروس " سأفتقد اللعب"
- السوبر ليغ يجد قاضي يعترف بسوء تصرف وهيمنة الفيفا واليويفا
موندو ديبورتيفو
- اهلا" فليك
- البايرن يتقدم على طريق اولمو
- وداع اسطوري لنادال في رولان غاروس
- تشكيلة دي لافوينتي لبطولة امم اوروبا القادمة
ليكيب
- كيف نقول وداعا"؟
- خروج نادال من بطولته المفضلة امام زفيريف
- اولمبيك مارسيليا والتواصل مع كونسيساو
- مونفيس ما هذه الصحة
بيلد
- المرشحين الابرز لخلافة بيب
- خليفة بيب يأتي من الدوري الالماني
ذا صن
- في ظل الفوضى
- داخل رحلة راسيل مارتين حيث سكن بجانب وكيل مراهنات ووالده كان يعنفه ليصبح مدرب في البريمييرليغ
ذا صن
- تبادل ازرق
- تشيلسي على مشارف التوقيع مع مدرب ليستر سيتي انزو ماريسكا حيث سيتم دفع مبلغ ١٠ مليون لليستر للتخلي عنه