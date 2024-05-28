نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: كونتي يطلب لوكاكو في نابولي وماركا تسلط الضوء على تصريحات فالفيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 27-05-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:- لاجازيتا ديلو سبورت بدأت حقبة اوكتري والهدف المحافظة على اللقب

سينر ياريس هي حبه

هدية فونسيكا هي زيرزكي

ثورة في نابولي

كونتي هنا ويطالب بلوكاكو كورييري ديلو سبورت اتفاق نابولي وكونتي انجز لمدة ٣ سنوات

الهدف هو نيل السكوديتو وتحصين كفارا

سباليتي يتحدث عن الخماسي الذهبي

روسي " روما ثقوا بي "

موتا واليوفي عقد لمدة ٣ سنوات

انزاغي يحلم بدوري الابطال

فيورنتينا بأقصى قوته ماركا فالفيردي " النهائي هو مباراة الحلم "

دي لافوينتي يسمي لاعبي الماتادور لليورو

خروج نادال من ​رولان غاروس​

خروج مشرف للبطل آس الوداع الاخير

نادال يغادر رولان غاروس بخسارته امام زفيريف

ناتشو،فيرمين وايوزي و٢٦ لاعب آخر في تشكيلة الماتادور لليورو

كروس " سأفتقد اللعب"

السوبر ليغ يجد قاضي يعترف بسوء تصرف وهيمنة الفيفا واليويفا موندو ديبورتيفو اهلا" فليك

البايرن يتقدم على طريق اولمو

وداع اسطوري لنادال في رولان غاروس

تشكيلة دي لافوينتي لبطولة امم اوروبا القادمة ليكيب كيف نقول وداعا"؟

خروج نادال من بطولته المفضلة امام زفيريف

اولمبيك مارسيليا والتواصل مع كونسيساو

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