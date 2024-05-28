نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يجدد عقد قائده بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن إعلان مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد محمد هاني لاعب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: إدارة النادي إتفقت مع محمد هاني على التجديد لمدة ثلاثة مواسم بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار محمد الليثى: محمد هاني سوف يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد إلى 12 في الموسم الثاني و13 في الموسم الثالث.

وأوصى كولر بتجديد عقد محمد هاني باعتباره واحد من الركائز الأساسية للفريق كما أنه مازال قادرًا على العطاء لمدة سنوات قادمة حيث يبلغ حاليًا 28 عامًا.

