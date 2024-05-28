انت الأن تتابع خبر زلزال في سوق الانتقالات: رومارينيو يُغادر الاتحاد ويُعلن وجهته الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب نادي نيوم من ضمّ النجم البرازيلي رومارينيو داسيلفا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في صفقة انتقالٍ حرٍّ لمدة موسمين، وذلك بعد أن قرر رومارينيو والاتحاد عدم تجديد العقد الذي يربطهما منذ عام 2018.

وأكدت مصادر أن رومارينيو منح موافقة مبدئية للانضمام إلى نيوم حتى عام 2026، وتبقى فقط إتمام الصفقة بالتوقيع الرسمي، خاصة في ظل الاتفاق المبدئي بين الطرفين.

ويفضل رومارينيو البقاء في المملكة العربية السعودية على العروض الخليجية الأخرى المقدمة له، حيث لعب مع الاتحاد منذ انتقاله من الجزيرة الإماراتي في أغسطس 2018، وشارك خلال هذه الفترة في أكثر من 204 مباراة، وساهم في تتويج "العميد" ببطولتي الدوري والسوبر.