نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يكلل المديح لابراهيم دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه ما يزال يتابع فريق ميلان عن كثب، مشيدًا بالمواهب الكبيرة التي يمتلكها الفريق مثل البرتغالي رافائيل لياو.

أنشيلوتي يكلل المديح لابراهيم دياز

وفي حديثه مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، قال أنشيلوتي: "أتابع الفريق عن بعد، وقد وجدنا إبراهيم دياز بمستوى غير عادي". وأضاف: "ميلان يمتلك موهبة عظيمة مثل لياو، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى توجيه مستمر، ولو كان معي كنت سأقوم بذلك كل يوم".

وتطرق أنشيلوتي إلى المشاكل التي تواجه الكرة الإيطالية، قائلًا: "ما ينقص الكرة الإيطالية هو الملاعب والبيئة المناسبة، هناك حاجة ماسة للتحديث. لكن، للأسف، لا يوجد أبطال جدد، باستثناء دوناروما في حراسة المرمى. أتحدث هنا عن جيل مشابه لجيل بيرلو وتوتي وديل بييرو".

ويستعد أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل، على ملعب ويمبلي.