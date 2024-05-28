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أحمد جودة - القاهرة - ودع الدولي الألماني توني كروس ملعب سانتياجو بيرنابيو وجماهير ريال مدريد في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي ضد ريال بيتيس، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي، هو الظهور الأخير لكروس بقميص ريال مدريد، حيث يسعى للتتويج باللقب السادس.

توني كروس يكشف كواليس اعتزاله عقب يورو 2024

وفي تصريحاته لإذاعة "El Larguero" الإسبانية، قال كروس: "لا يمكن أن أنسى ما حدث في سانتياجو بيرنابيو، الجميع جعلوا اليوم رائعًا. كنت صادقًا منذ البداية وقلت إنني أريد الاعتزال هنا، والجميع وثقوا بي".

وأضاف: "لقد فكرت في الأمر لعدة أشهر، وفي أبريل شعرت أن الموسم كان جيدًا، وأنه سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أقدم أداءً أفضل في الموسم المقبل. لكنني كنت أشكك في قراري، وفي النهاية شعرت بالرضا تجاه ذلك. وعندما أتخذ قرارًا، لا يمكنني التراجع عنه".

وعن خليفته في ريال مدريد، قال كروس: "لقد كان ريال مدريد دائمًا جيدًا في تكوين فريق قادر على الفوز. في يوم من الأيام سيلعبون دون كروس وآخر دون مودريتش، كما لعبوا من قبل دون كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس واستمروا في الفوز. الموسم المقبل سنجد بديل توني كروس، وريال مدريد سيستمر في تحقيق الانتصارات".