نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يكشف حقيقة انضمامه إلى جهاز أنشيلوتي ويؤكد: أتمنى لحظة وداع مثل كروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، مثيره النهائي من الرحيل عن صفوف العملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم مودريتش بالرحيل عن قلعة الميرنجي هذا الصيف.

- مودريتش يحسم مصيره

وأكد مودريتش في تصريحات عبر إذاعة كادينا كوبي الإسبانية:" بالفعل حسمت قراري الأخير بشأن مستقبلي ولكن لا أستطيع أخباركم بيه الآن".

وتابع:" رغبتي الأولى والأخيرة هي الاعتزال داخل ريال مدريد هذا بيتي ونادي حياتي ".

وواصل:" أتمنى لحظة الوداع التي عاشها كروس داخل البرنابيو".

وأختتم:" ليس لدي أي معرفة بما يتردد عن انضمامي إلى الجهاز الفني الحالي بقيادة كارلو أنشيلوتي، لن أكون مساعدا، ما زلت لاعبا وكل ما أريده هو اللعب".

