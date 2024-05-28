نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد: لن أواجه السيتي مجددا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال لاعب ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، إنه إذا قالوا لي أن أواجه السيتي مجددًا، سأرفض، وذلك خلال مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية اليوم الثلاثاء،

وأقر فيدي: "كانت مواجهة السيتي عصيبة جدًا وعانيت بشدة، كانت مباراة مهمة للغاية واعتقد أنها أعطتنا دفعة كبيرة لنصل إلى حيث وصلنا اليوم"، معلقًا على مزاح مدربه كارلو أنشيلوتي عقب موقعة ملعب الاتحاد ومحاصرة مانشستر سيتي في مناطق ريال مدريد بقوله: "فكرنا جميعًا أنهم سيفوزون علينا.. لكن الأمور سارت على ما يرام"،

واعتبر فالفيردي (25 عامًا) أن متابعة المباريات من خارج الخطوط تكون أصعب بكثير من داخل الملعب، مؤكدًا، "لأنك لا تستطيع مد يد العون، فقط تقديم المؤازرة، ترى العصبية مسيطرة على الناس والزملاء، أما داخل الملعب فأنت تركز مع الكرة، تحاول إحراز هدفًا، لكن في الخارج تكون المعاناة مضاعفة".

فالفيردي: لن أواجه السيتي مجددا



وحول ما إذا كان يظن أن وصول "الميرينغي" إلى لندن جاء بفضل الهدف الثالث للفريق الذي سجله في شباك السيتي في مدريد، أكد الدولي الأوروغواني: "ربما ذلك صحيح، البعض لا يرى هذا، اتذكر تلك المقابلة عقب اللقاء ووجّه لي أحدهم سؤالًا عن سبب عدم احتفالي بالهدف، كانت لدي أسبابي، لم نخسر لكن النتيجة بدت كذلك، الذهاب إلى ملعب منافس مثل مانشستر سيتي بعد إدراك التعادل 3-3 وبعد التأخر في النتيجة، بدا لي كهزيمة، لم احتفل وقتها لكنني سعيد اليوم بذلك الهدف".