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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الدوري البرازيلي منافساته السبت المقبل، بعد توقف دام أسبوعين بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الجنوبية من البلاد مطلع مايو الجاري، حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

واجتمعت الأندية العشرين التي تشكل المجلس الفني الاستثنائي للبطولة البرازيلية مساء الإثنين، في ريو دي جانيرو ووافقت "بالإجماع" على استئناف مباريات الدوري اعتبارًا من الأول من يونيو، وفقًا لما ذكره الاتحاد البرازيلي في بيان.

وتستأنف المسابقة في جولتها السابعة على أن تختتم في الثامن من ديسمبر القادم كما كان مقررًا في البداية.

عقب تأجيله بسبب الفيضانات.. استئناف الدوري البرازيلي



ولتحقيق هذا الهدف، ستستغل المسابقة فترات المحددة من قبل "فيفا" التي يشارك خلالها اللاعبون في معسكرات منتخبات بلادهم، من أجل تقديم موعد جولات والالتزام بهذا الشكل بجدول المواعيد المقرر.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن غريميو وإنترناسيونال وجوفنتودي، الأندية الثلاثة المشاركة في دوري الدرجة الأولى في ريو غراندي دو سول، (الولاية الأكثر تضررًا من الأمطار والفيضانات) سيكون بوسعها تغيير وضعها كفريق مضيف أو زائر في أول جولة لدى استئناف البطولة، وذلك بموافقة خصومها.



وكان الاتحاد البرازيلي قد قرر في 15 مايو تعليق منافسات الدوري البرازيلي لمدة أسبوعين، بناء على طلب 16 ناديًا من الدرجة الأولى، وسط فوضى عاشتها مدينة ريو غراندي دو سول بسبب فيضانات عارمة.



وطبقا لأحدث تقرير لهيئة للدفاع المدني، خلفت كارثة الأمطار والفيضانات في جنوب البرازيل حتى الآن، 170 حالة وفاة و53 مفقودًا و806 جرحى، علاوة على أكثر من 2.3 مليون متضرر.