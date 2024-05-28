نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنجازات تلاحقني".. تعليق مثير من رونالدو بعد خطف لقب الهداف التاريخي لروشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي تحطيم الانجازات والأرقام القياسية الضخمة في الدوري السعودي منذ انتقاله إلى روشن مطلع الموسم الماضي.

وحقق العالمي فوزا مثيرا في ختام مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمام منافسه اتحاد جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- رونالدو يحقق انجازا جديدا

وبهدفين رونالدو أمس في شباك العميد، وصل الدون إلى رقم غير مسبوق بالكرة السعودية في الموسم الحالي بعد تسجيل 35 هدفا.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وعلق عليها: "لا أتبع الأرقام القياسية، بل هي التي تلاحقني".

وأطاح البرتغالي بعد الوصول إلى الهدف رقم 35، برقم المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، الذي احتفظ بهذا الانجاز منذ موسم 2019، أثناء تواجده داخل كتيبة النصر برصيد 34 هدف.

