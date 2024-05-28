انت الأن تتابع خبر الهلال يُدّلل لاعبه نيفيز: رعاية استثنائية تُذهل الجميع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف البرتغالي روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال، عن الفارق الكبير بين تجربته الاحترافية في إنجلترا وتجربته الحالية في المملكة العربية السعودية، مُستشهدًا بقصة دخول أطفاله إلى المستشفى ليلاً.

وأكد نيفيز