انت الأن تتابع خبر الهلال يُدّلل لاعبه نيفيز: رعاية استثنائية تُذهل الجميع! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف البرتغالي روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال، عن الفارق الكبير بين تجربته الاحترافية في إنجلترا وتجربته الحالية في المملكة العربية السعودية، مُستشهدًا بقصة دخول أطفاله إلى المستشفى ليلاً.
وأكد نيفيز
- خلال لقاءه في برنامج "كورة روتانا"، أن الهلال وفر له كل ما يحتاجه لكي يكون تركيزه كاملاً على كرة القدم، على عكس ما كان عليه الأمر في إنجلترا.
- وتمثلت إحدى أهمّ مزايا اللعب في الهلال، بالنسبة لنيفيز، في توفير النادي له كلّ ما يلزم لأطفاله من مدرسة واهتمام ورعاية، حتى في الحالات الطارئة مثل دخولهم المستشفى.
- ففي إحدى هذه الحالات، لم يكن نيفيز مضطرًا للقلق بشأن أيّ شيء، حيث قام النادي بالتواصل مع الطبيب وترتيب كلّ الأمور، ما سمح لنيفيز بالتركيز على شفاء أطفاله دون أيّ قلق أو توتر.
- وأشار نيفيز إلى أنّ هذه الخدمات غير موجودة في إنجلترا، حيث كان عليه هو وزوجته التعامل مع كلّ الأمور بمفردهما، ممّا كان يُشكل عبئًا نفسيًا عليهما.
- وأعرب نيفيز عن سعادته الكبيرة بالتواجد في الهلال، مؤكّدًا أنّ هذه الرعاية والاهتمام من النادي تجعله يشعر بالراحة والأمان، ممّا يُساعده على تقديم أفضل مستوياته في الملعب.