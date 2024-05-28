انت الأن تتابع خبر الناصر يُشعل نار المنافسة: "الشباب لن يفرّط في نجومه... ولن نضعف أبدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب، أن الشباب لن يتخلى عن أيّ من لاعبيه الأساسيين، بمن فيهم صانع الألعاب الأرجنتيني كريستيان كاراسكو، وذلك على الرغم من الشائعات التي ربطت كاراسكو بنادي الاتحاد.

وأوضح الناصر