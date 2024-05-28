انت الأن تتابع خبر الناصر يُشعل نار المنافسة: "الشباب لن يفرّط في نجومه... ولن نضعف أبدًا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب، أن الشباب لن يتخلى عن أيّ من لاعبيه الأساسيين، بمن فيهم صانع الألعاب الأرجنتيني كريستيان كاراسكو، وذلك على الرغم من الشائعات التي ربطت كاراسكو بنادي الاتحاد.
وأوضح الناصر
- خلال لقاءه في برنامج "برا 18"، أن الشباب يُبني مشروعًا على النجوم الموجودين في الفريق حاليًا، وأنّه من المستحيل التخلي عن أيّ منهم، مُشدّدًا على أنّ الهدف هو تطوير الفريق وليس إضعافه.
- وتساءل الناصر عن السبب وراء مطالبة البعض للشباب بالتخلي عن لاعبيه، مُشيرًا إلى أنّ الشباب هو من يُساهم في تطوير وتنشئة اللاعبين، وأنّه من غير المنطقي أن يُفرّط في نجومه لصالح أندية أخرى.
- كما نفى الناصر ما تردد عن استنفاد ميزانية الشباب في فترة الانتقالات الشتوية، مُؤكّدًا على أنّ النادي ما زال لديه القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد في حال احتاج لذلك.