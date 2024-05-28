عموتة يراهن على نجوم الأردن: قائمة المنتخب تُثير حماس الجماهير قبل مواجهتي الأخضر وطاجيكستان

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رياض - احمد صلاح - عموتة يُعلن قائمة الأردن لمواجهتي الأخضر وطاجيكستان في تصفيات المونديال وكأس آسيا

كشف المغربي الحسين عموتة

المدير الفني لمنتخب الأردن، عن قائمة فريقه لمواجهتي الأخضر السعودي وطاجيكستان، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 ونهائيات كأس العالم 2026.

وتضمّ قائمة المنتخب 26 لاعبًا،

على رأسهم يزيد أبو ليلى ونور بني عطية وأحمد الجعيدي وموسى التعمري ويزن العرب ومحمد أبو حشيش ونور الروابدة وإبراهيم سعادة ونزار الرشدان وعلي علوان ويزن النعيمات وعبد الله نصيب وسعد الروسان ورجائي عايد وعبد الله العطار ومحمود مرضي وبراء مرعي وإحسان حداد وسالم العجالين وعارف الحاج ويوسف أبو جلبوش وفراس شلباية ومحمود سوكت ومهند أبو طه وصالح راتب ومحمد أبو رزق.

وتسعى الأردن