نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مودريتش:يكشف مستقبله مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد، على رغبته في الاعتزال بقميص الملكي مع اقتراب نهاية عقده.



مودريتش ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ولا يزال حتى الآن لم يحسم موقفه من التجديد أو الرحيل. بينما توني كروس زميله في الفريق قرر اعتزال كرة القدم بعد يورو 2024.

وفي تصريحات لإذاعة "El Partidazo de COPE" الإسبانية، قال لوكا مودريتش: "لقد تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي، ولا يمكنني إخبارك به بعد".

وأضاف: "لقد قلت دائمًا أنني أريد الاعتزال في ريال مدريد، وهذا ما أريده حقًا وأسعى له دائمًا، وسيكون هذا بمثابة الحلم بالنسبة لي ولعائلتي".

واختتم: "ريال مدريد بيتي، إنه نادي حياتي الذي أسعى لكي أختم مسيرتي المهنية بقميصه. كما أنني أريد وداعًا مثل وداع توني كروس منذ أيام".

لوكا مودريتش يتواجد في ريال مدريد منذ 12 عامًا، وتمكن من تحقيق جميع الألقاب الممكنة بقميص النادي الملكي، ورغم تقدمه في العمر بـ 38 سنة، إلا أنه لا يزال مؤثرًا في المباريات التي يشارك فيها.

وخاض لوكا مودريتش خلال مسيرته مع ريال مدريد 521 مباراة بمختلف البطولات، ليصل إجمالي إسهاماته التهديفية إلى 123 هدفًا، بعدما سجل 39 هدفًا وصنع 84. وحصد لوكا مودريتش خلال رحلته مع ريال مدريد 23 لقبا، بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب دوري أسباني، و5 كأس العالم للأندية.