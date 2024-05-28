نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل للشطب.. مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات السابق يكشف عقوبة قاسية على رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تهديدا قويا لمسيرته الكروية، بعد الأزمة الأخيرة بشأن عينة المنشطات الخاصة به وحقيقة التلاعب في نتائج التحاليل.

وأصدرت لجنة المنشطات المصرية، قرارها بإحالة اللاعب إلى لجنة التحقيق بشأن الواقعة بعد ثبوت حالة التلاعب، وايقافه بشكل مؤقت.

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وعلق أسامة غنيم المدير التنفيذى السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمى: " بداية الأزمة كانت تسريب خبر نتيجة العينة وتصريحات جمال علام عن رمضان صبحي الذي أحدث جدلا واسعا".

وتابع:" التصرف الصحيح هو إبلاغ المنظمة بشكل مباشر قبل اتحاد الكرة، في ظل اللوائح التي تمنع الإفصاح عن اسم أو هوية اللاعب قبل إصدار قرار رسمي بشأنه".

وأختتم خبير المنشطات: " تلك الواقعة قد تقرب رمضان صبحى لعقوبة صارمة، حال إثبات تورطه حيث يتم إيقافه 4 سنوات، وحال تكرار نفس الأزمة يتم إيقافه 4 سنوات جديدة، وحال تكرار الواقعة للمرة الثالثة يتم شطب اللاعب نهائيًا، ومنعه عن ممارسة أى وظيفة تتعلق بالرياضة".