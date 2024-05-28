نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوضع كارثي".. تشافي يكشف سبب رحيله عن برشلونة ويصدم المدرب المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة، فك ارتباطه بالمدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، بسبب سوء النتائج والأداء وصدامه الأخير مع رئيس البارسا، خوان لابورتا.

واقترب الألماني هانز فليك، من تولي قيادة العملاق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز.

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وأكد تشافي في تصريحات لشبكة دازن:" المدرب القادم لا بد أن يعلم مدى صعوبة الأمر داخل الفريق، الوضع أصبح في غاية التعقيد".

وتابع:" يجب أن يتمتع ببعض الصبر والعمل الجاد، والحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو الفوز وتحقيق البطولات".

وواصل:" تصريحاتي أحدثت زلزال منذ اللحظة الأولى ولكن يجب أن تعلم الجماهير حقيقة الوضع الاقتصادي الصعب، وما يسعدني أني رحلت ولكن كسبت حب جماهير برشلونة جميعا".