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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول وجود أزمة بينه وبين زميله محمد الشناوي، قبل لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحصول على الأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

"لم يوجد خلاف".. شوبير يكشف الحقيقة



وصرح مصطفى شوبير خلال تصريحاته عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الاعلامي سيف زاهر، قائلا:" تحدث معي مستر كولر تحدث قبل بداية مباراة بلدية المحلة في الدوري المصري، وأبلغني أنه تحدث مع الشناوي، وأبلغه أنني سأشارك بدلا منه أساسيا ضد الترجي التونسي".

وواصل:" كولر أبلغني إنه تمنى لي خالص التوفيق'.

وأكد:" لا يوجد أزمة من الأساس بيني وبين الشناوي، ومن الطبيعي أن يشعر لاعبا ما بالحزن لعدم المشاركة".

