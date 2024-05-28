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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب منتخب صربيا، دراغان ستويكوفيتش، اليوم الثلاثاء، قائمة فريقه المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في "يورو 2024" المقبلة في ألمانيا، على رأسهم قائد الفريق، دوشان تاديتش، صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ الفريق، ونجم الهلال السعودي ميتروفيتش.

وخاض تاديتش (35 عامًا) لاعب فناربخشه التركي، 106 مباريات دولية مع منتخب صربيا، وسبق له الدفاع عن ألوان فريقي ساوثهامبتون الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.



وتضم قائمة المنتخب الصربي أيضًا ثنائي يوفنتوس الإيطالي فيليب كوستيتش ودوشان فلاهوفيتش، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش، لاعب ميلان الإيطالي.

تاديتش وميتروفيتش على رأس قائمة صربيا في "يورو 2024"





وكان فلاهوفيتش ثاني أفضل هدافي الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم برصيد 16 هدفًا.



وتلعب صربيا وديًا مع مضيفتها النمسا، الثلاثاء المقبل، قبل أن تواجه السويد بعدها بأربعة أيام، لتفتتح بعدها مبارياتها في دور المجموعات بأمم أوروبا بمواجهة منتخب إنجلترا في 16 يونيو المقبل، على أن تلاقي بعدها منتخبي سلوفينيا والدنمارك على الترتيب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.