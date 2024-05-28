عاجل..استبعاد تيبو كورتوا من قائمة بلجيكا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد دومينيكو تيدسكو مدرب بلجيكا الحارس تيبو كورتوا من تشكيلة المنتخب المشاركة في بطولة أوروبالكرة القدم 2024، فيما ضم يانيك كاراسكو مهاجم الشباب السعودي اليوم الثلاثاء.

واختار المدرب الألماني 25 لاعبًا مع تبقي مكان واحد لإكمال التشكيلة التي وافق الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على زيادتها إلى 26 لاعبًا.

غاب كورتوا عن ريال مدريد لفترة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في التدريب مطلع الموسم الحالي، ثم تعرض لإصابة أخرى في الركبة في مارس، لكنه عاد وشارك أربع مباريات في الدوري الإسباني الشهر الحالي.

وقال تيدسكو: "تناقشنا كثيرًا بشأن اللاعبين المنضمين لتشكيلة المنتخب في بطولة أوروبا. نملك الكثير من اللاعبين أصحاب الكفاءة، لكن هناك بعض الشكوك بشأن عدة لاعبين بسبب الإصابات. ما زال لدينا مكان واحد في التشكيلة، وسنرى ماذا سيحدث".

وانضم كاراسكو إلى التشكيلة بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع الشباب السعودي، إذ أحرز 11 هدفًا، وصنع سبعة أهداف في 27 مباراة مع الفريق في الدوري وكأس الملك.

وتستهل بلجيكا مشوارها في المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في ألمانيا بمواجهة سلوفاكيا في 17 يونيو، ثم تلعب مع رومانيا وأوكرانيا.

تشكيلة بلجيكا المبدئية:



حراسة المرمى: كون كاستيلس (فولفسبورغ الألماني) - توماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي) - ماتز سيلس (نوتنغهام فورست الإنجليزي).

مدافعون: تيموتي كاستاني (فولهام الإنجليزي) - مكسيم دي كاوبر (كلوب بروغ البلجيكي) - فاوت فاس (ليستر سيتي الإنجليزي) - توماس مونييه (طرابزون سبور التركي) - أرتور تياتي (ستاد رين الفرنسي) - يان فرتونغن (أندرلخت البلجيكي) - أكسل فيتسل (أتليتيكو مدريد الإسباني) - زينو ديباست (أندرلخت البلجيكي).

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) - شارل دي كيتيلار (أتلانتا الإيطالي) - دودي لوكباكيو (إشبيلية الإسباني) - أوريل مانغالا (أولمبيك ليون الفرنسي) - أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي) - يوري تيلمانس (أستون فيلا الإنجليزي) - لياندرو تروسار (أرسنال الإنجليزي) - أرتور فرميرن (أتليتيكو مدريد الإسباني) - أستر فرانكش (فولفسبورغ الألماني).

مهاجمون: يوهان باكايوكو (أيندهوفن الهولندي) - يانيك كاراسكو (الشباب السعودي) - جيريمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي) - روميلو لوكاكو (روما الإيطالي) - لويس أوبندا (رازن بال شبورت لايبزيغ).