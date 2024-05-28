نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عقوبة قاسية تواجه رمضان صبحي والأهلي يكافئ لاعبه بعد الفوز باللقب الإفريقي ومفاجأة بشأن مستقبل مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في السطور التالية:

عقوبة قاسية تواجه رمضان صبحي

يواجه رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تهديدا قويا لمسيرته الكروية، بعد الأزمة الأخيرة بشأن عينة المنشطات الخاصة به وحقيقة التلاعب في نتائج التحاليل.

وأصدرت لجنة المنشطات المصرية، قرارها بإحالة اللاعب إلى لجنة التحقيق بشأن الواقعة بعد ثبوت حالة التلاعب، وايقافه بشكل مؤقت.

وعلق أسامة غنيم المدير التنفيذى السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمى: " بداية الأزمة كانت تسريب خبر نتيجة العينة وتصريحات جمال علام عن رمضان صبحي الذي أحدث جدلا واسعا".

وتابع:" التصرف الصحيح هو إبلاغ المنظمة بشكل مباشر قبل اتحاد الكرة، في ظل اللوائح التي تمنع الإفصاح عن اسم أو هوية اللاعب قبل إصدار قرار رسمي بشأنه".

وأختتم خبير المنشطات: " تلك الواقعة قد تقرب رمضان صبحى لعقوبة صارمة، حال إثبات تورطه حيث يتم إيقافه 4 سنوات، وحال تكرار نفس الأزمة يتم إيقافه 4 سنوات جديدة، وحال تكرار الواقعة للمرة الثالثة يتم شطب اللاعب نهائيًا، ومنعه عن ممارسة أى وظيفة تتعلق بالرياضة".

الأهلي يكافئ لاعبه بعد الفوز باللقب الإفريقي

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن إعلان مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد محمد هاني لاعب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: إدارة النادي إتفقت مع محمد هاني على التجديد لمدة ثلاثة مواسم بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار محمد الليثى: محمد هاني سوف يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد إلى 12 في الموسم الثاني و13 في الموسم الثالث.

وأوصى كولر بتجديد عقد محمد هاني باعتباره واحد من الركائز الأساسية للفريق كما أنه مازال قادرًا على العطاء لمدة سنوات قادمة حيث يبلغ حاليًا 28 عامًا.

مفاجأة بشأن مستقبل مودريتش

حسم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، مثيره النهائي من الرحيل عن صفوف العملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم مودريتش بالرحيل عن قلعة الميرنجي هذا الصيف.

وأكد مودريتش في تصريحات عبر إذاعة كادينا كوبي الإسبانية:" بالفعل حسمت قراري الأخير بشأن مستقبلي ولكن لا أستطيع أخباركم بيه الآن".

وتابع:" رغبتي الأولى والأخيرة هي الاعتزال داخل ريال مدريد هذا بيتي ونادي حياتي ".

وواصل:" أتمنى لحظة الوداع التي عاشها كروس داخل البرنابيو".

وأختتم:" ليس لدي أي معرفة بما يتردد عن انضمامي إلى الجهاز الفني الحالي بقيادة كارلو أنشيلوتي، لن أكون مساعدا، ما زلت لاعبا وكل ما أريده هو اللعب".

