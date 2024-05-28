نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام المستوى الأول من دبلومة التدريب للرخصةA في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المستوى الأول من دبلومة التدريب للحصول على الرخصة الأفريقية A وذلك بمركز المنتخبات الوطنية ب٦ أكتوبر تحت إشراف كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ودكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندى مقرر إدارة المدربين.

واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات عن كره القدم في المستويات العاليه وطرق اللعب الحديثه في كره القدم وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى وفلسلفة كرة القدم الحديثة.

وحاضر بالكورس كل من كابتن فتحى نصير وكابتن شطة ودكتور احمد حيدر ومحمود فايز مدرب ومحلل أداء منتخب مصر السابق، ودكتور احمد ساهر ودكتور وائل الرفاعى وجوميز مديرفنى نادى الزمالك ود جمال محمد على.

وشارك في الكورس كلا من محمد صلاح نجم الزمالك السابق وسمير كمونه نجم الأهلى السابق وأحمد سامى مدير فنى سموحة ورضا شحاته وحسن مصطفى وعبد الحميد حسن عبدالله رجب ومؤمن عبدالغفار ايمن المزين وأحمد فتح الله ويوسف حمدى وكرم مرسي وحسن موسي وأيمن السراج.

