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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، واثق من حسم صفقة التعاقد مع ليني يورو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيرسل عرضًا بقيمة 30 مليون يورو إلى إدارة ليل لحمس صفقة ليني خلال الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد يعمل على إنهاء هذه الصفقة بعد ضم مبابي

وأضاف الموقع الإسباني، أن بيريز واثق من حسم صفقة ليني يورو بعد أن تمكن من إنهاء التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأكد الموقع، بأن بيريز يعمل على استغلال رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد مفضلًا إياه على باريس سان جيرمان الذي يسعي هو الآخر للحصول على خدمات مدافع ليل في الميركاتو الصيفي.

