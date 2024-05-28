تعرف على جدول منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
تعرف على جدول منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو
جاء برنامج المنتخب كالتالي:
- الساعة الواحدة تجمع الجهاز الفني
- الساعة ٣ وصول اللاعبين
- تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة.