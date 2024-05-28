نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦. تعرف على جدول منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو جاء برنامج المنتخب كالتالي:

- الساعة الواحدة تجمع الجهاز الفني

- ⁠الساعة ٣ وصول اللاعبين

- ⁠تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة.

