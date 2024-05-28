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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسم موقف المعارين سواء بالعودة أو عدم الحاجة الفنية لهم.

شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط ترغب في حسم أمر المعارين مبكرا للعمل على تسويقهم إضافة إلى تحديد إحتياجات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأردف شبانة بأن كولر يرفض حسم هذا الأمر الآن مفضلا تأجيله إلى نهاية الموسم حتى لا يتعجل في قراراته الفنية خاصة أن الموسم مازال يتبقى فيه الكثير.

