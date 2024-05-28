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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط بيرسي تاو بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تلقيه عروضًا خارجية سواء من الدوري التركي، أو فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي خلال منافسات الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل بيرسي تاو

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن اللاعب بالفعل تلقى عدة عروض للرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي يرفض فكرة رحيله في الوقت الحالي، خاصةً أنه من العناصر الأساسية.

وتابع المصدر: “من المقرر أن يدخل النادي في مفاوضات مع اللاعب عقب العودة من الراحة، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، واستمراره في صفوف الفريق مدة أطول، وهناك رغبة لرفض العروض المقدمة إليه”.

ويحصل الفريق في الوقت الحالي على إجازة، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي، بعد الانتصار ضد الترجي التونسي، بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة، على استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا ضد الترجي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة.

