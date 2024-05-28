عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تعاقد برشلونة مع هانز فليك

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية بشأن تعاقد برشلونة مع الألماني هانز فليك لقيادة البلوجرانا خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي أقيل من منصبه الجمعة الماضية.

مفاجأة بشأن تعاقد برشلونة مع فليك

وقالت صحيفة سبورت أن تشافي عندما سبق وأن طلب الرحيل في شهر يناير بدأ لابورتا وإدارة برشلونة في البحث عن الأسماء المرشحة لتولي القياد الفنية.

وأضافت إلى أن إدارة برشلونة تلقت الكثير من العروض لأسماء تسعى لتدريب الفريق لكن فليك لم يكن ضمن الخيارات الأولى بل كان إسمه مستبعدًا.

ووضع لابورتا وقتها لويس انريكي كخيار أنسب لتدريب الفريق على الرغم من ارتباطه بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

قبل أن يتغير الموقف بعد التضحيات والجهد المبذول بواسطة بني زاهافي وكيل أعمال فليك الذي حاول اقناع إدارة برشلونة بالمشروع الرياضي الذي يمتلكه مدرب المنتخب الالماني السابق.

ومن المُنتظر أن يعلن برشلونة رسميًا عن تعيين فليك يوم غدًا الأربعاء عقب الانتهاء من فسخ التعاقد مع جهاز تشافي بالكامل.