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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أول ضحايا برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تولي الألماني هانسي فليك قيادة الفريق الكتالوني خلفًا للمقال تشافي هيرنانديز.

وقررت إدارة برشلونة إقالة تشافي من منصبه بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

تحديد أول الراحلين عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية



وفشل البلوجرانا في حصد اي بطولة خلال الموسم المنصرم، حيث فشل الفريق في المحافظة على لقب الدوري الإسباني، وودع كأس إسبانيا، ولم يستطيع التتويج بكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن أوريول روميو لاعب وسط برشلونة، سيكون أول الراحلين عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يشارك روميو كثيرًا مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي، بسبب عدم اقنتاع تشافي مدرب البرسا السابق بإمكانياته وتفضيل اللاعبين الآخرين عليه.

