نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي يطالب تركي آل الشيخ بإعادة التفكير في السوبر.. ويكشف مكسب وحيد من إنسحاب السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن عدم إستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" بالرغم من الحديث الموسم الماضي عن توقيع السعودية بروتوكولا مع الكاف لاستضافة الحدث الرياضي لمدة ثلاث سنوات بدأت بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.

وأردف، أن هذا الأمر ما هو إلا نتيجة للأحداث التي تلت إعلان تركي إستضافة مباراة القمة في الدوري قبل أن يتم إلغاء الفكرة.



ودعا شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم المستشار تركي آل الشيخ إلى إعادة التفكير في علاقته بالكرة المصرية خاصة وإنه يستثمر فيها كمحب ولا يجب أن تؤثر السوشيال ميديا على تلك العلاقة.



وأشار شبانة، إلى أن المكسب الوحيد من عدم إقامة مباراة السوبر في مصر هو إستضافة الحدث الرياضي على ستاد مصر الجديدة بالعاصمة الإدارية وسط 90 ألف مشجع.

