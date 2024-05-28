نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر من المغرب الفاسي ينفي مفاوضات الأهلي لضم "الهداف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم ملف التعاقدات الصيفية الجديدة والمنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوف الفريق في مختلف المراكز والذي يأتي في مقدمتها خط الهجوم، في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة بكأس العالم للأندية.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وبريكه

ووضعت لجنة التخطيط داخل الأهلي العديد من الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الفارس الأحمر هذا الصيف ومن بينهم الهداف المغربي محسن بريكة، مهاجم نادي المغرب الفاسي.

وأكد مصدر داخل نادي المغرب الفاسي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" لا يوجد أي اهتمام أو مراقبة أو مفاوضات رسمية من الأهلي لضم مهاجم المغرب الفاسي، وكل ما ينشر لا صحة له".

على جانب آخر، حسمت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي موقفها من رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد عقد جلسة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي أكد رحيل اللاعب واحتياجه لضم صفقات جديدة.

