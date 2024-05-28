الرياضة

الدوري السعودي يمنح كريستيانو رونالدو رقما عالميا جديدا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي يمنح كريستيانو رونالدو رقما عالميا جديدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يصبح هدافا لأربعة دوريات مختلفة: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والسعودي.

الدوري السعودي يمنح كريستيانو رقما عالميا جديدا

وسجل كريستيانو (39 عاما) هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري.

وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها أمس الإثنين أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.

ويتقدم كريستيانو على أقرب منافسيه على لقب الهداف، الصربي ألكسندر متروفيتش لاعب الهلال، البطل، بـ 7 أهداف.

وكتب كريستيانو، عبر حسابه على شبكة "إكس": "فخور بصناعة التاريخ كأول هداف في 4 دول".

وأضاف: "أود أن أتوجه بشكر كبير لجميع الأندية والزملاء والطواقم الذين ساعدوني في طريقي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا