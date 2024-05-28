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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي تشيلسي قد توصلت إلى اتفاق نهائي مع أحد المدربين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

تشيلسي يحسم اتفاقه مع خليفة بوكيتينو

وكشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، قائلًا: "تشيلسي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع إنزو ماريسكا ليكون المدرب الجديد للفريق".

وأضاف رومانو عبر حسابه على موقع "إكس": "اتفق الطرفان على عقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2029، مع خيار للتمديد حتى يونيو/ حزيران 2030".

وأوضح رومانو: "تشيلسي سيقوم بدفع تعويض لنادي ليستر سيتي من أجل فسخ عقد ماريسكا الحالي".

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة ليستر سيتي طالبت بمبلغ قدره 10 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 12.7 مليون دولار) كتعويض مقابل الاستغناء عن ماريسكا.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لخلافة ماوريسيو بوكيتينو في تدريب تشيلسي كانت تضم أسماء بارزة مثل توماس فرانك، مدرب برينتفورد، وكيران ماكينا، مدرب إيبسويتش الذي قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.