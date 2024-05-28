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أحمد جودة - القاهرة - يخطط خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لإعادة واحد من أبرز المسؤولين السابقين إلى إدارة النادي مجددًا.

قرار عاجل جديد من لابورتا يسعد قلوب جماهير برشلونة

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يسعى لابورتا لإعادة ماتيو أليماني إلى منصب مدير كرة القدم في برشلونة.

وقد شغل أليماني هذا المنصب من مارس/آذار 2021 حتى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حيث قاد عملية إعادة البناء الرياضي والاقتصادي للنادي، ولعب دورًا محوريًا في تعظيم الموارد الاقتصادية وإبرام العديد من الصفقات.

وأشارت التقارير إلى أن لابورتا لا يعتزم التضحية بديكو، المدير الرياضي الحالي، في حالة عودة أليماني، بل يسعى لأن يعمل الاثنان معًا كما حدث في الصيف الماضي.

ورغم خطط لابورتا لإعادة أليماني، إلا أنه لم يتخذ أي خطوات رسمية في هذا الصدد حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن أليماني كان قد ارتبط سابقًا بالترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني، كما تردد اسمه في العمل مع نادي أتلتيكو مدريد.