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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر تطورات تولي البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي، قيادة نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.



وقررت إدارة ميلان إنهاء التعاقد مع ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري، وذلك بعد فشل الفريق اللومباردي في حصد أي بطولة خلال الموسم المنصرم.

فابريزيو رومانو يكشف عن تفاصيل عقد مدرب ميلان الجديد



ولم يحقق ميلان أي بطولة خلال الموسم الماضي، حيث فشل في تحقيق لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، بالإضافة إلى توديع بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، بأن رابت فونسيكا مع ميلان سيكون 2.5م يورو سنويًا حتى 2026.

وأضاف:"هناك خيار التجديد لموسم إضافي وفي حال التجديد ستتم زيادة الراتب".

وأتم:"الإتفاق والتوقيع سيتم المصادقة عليه قريبًا كما كان متوقع".